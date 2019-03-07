على خلفية اعتداء مخمور.. الحلبوسي يدعو القوات الأمنية لتشخيص الخلل

2019/03/07 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الخميس، القوات الأمنية إلى تشخيص الخلل على خلفية الاعتداء الذي تعرض له مقاتلي الحشد في مخمور.

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