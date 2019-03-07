2019/03/07 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مدير امن الحشد الشعبي يتوعد بضرب الخلايا الارهابية النائمة

07/03/2019 13:38:00 PM |

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واع / بغداد / م .أ

وصل مدير أمن الحشد الشعبي ، الخميس ، الى مكان الحادث الذي تعرض له منتسبي اللواء 15 في الحشد الشعبي، مبينا أن "مدير امن الحشد توعد بمحاسبة المقصرين وضرب الخلايا الارهابية النائمة.

وذكر مصدر امني في الحشد لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مدير عام امن الحشد الشعبي وصل، اليوم، الى مدينة كركوك للتحقيق في الحادث الذي تعرض له منتسبي اللواء ١٥في الحشد الشعبي".

واضاف، أنه "فور وصوله شكل لجنة للتحقيق وناشد سكان المدينة بالابلاغ عن الخلايا الارهابية لداعش"، مؤكدا أنه "ستنطلق اليوم عمليات خاصة بجهد استخباري لحسق الخلايا الارهابية وضربها من يد من حديد".

واشار الى ان " دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى وان هذه الايادي الخبيثة ستقطع واننا لن نتوانى عن حماية المدنين والمنتسبين من شر هذا التنظيم الارهابي الذي يلفظ انفاسه تحت مطرقة رجال الحشد الشعبي والقوات المسلحة".

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