الرئيس الايراني: الحكومة الاميركية دعتني ۸ مرات للقاء ترامب

2019/03/07 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولياعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الخميس، بان الحكومة الاميركية دعته ۸ مرات للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم في نيويورك عام 2017.

وفي حديثه له خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كيلان شمال ایران اليوم قال روحاني، ان: “الحكومة الاميركية دعتني 8 مرات للقاء ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك عام 2017”.

واضاف “اننا لسنا عشاق اميركا بل عشاق مصالحنا الوطنية”.

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