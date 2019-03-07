مفوضية حقوق الانسان: عدد الجثث التي تم انتشالها في نينوى 4720

2019/03/07 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت مفوضية حقوق الانسان عدد الجثث التي تم انتشالها في نينوى، مؤكدة ان من بينهم 851 جثة تعود لاطفال

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيانٍ مقتضب اطلع عليه “النور ينوز” أن “عدد الجثث المنتشلة في عموم محافظة نينوى لغاية “1 اذار 2018″، بلغ “4720” جثة.

وفَصَل الغرباوي ان “2666” جثة منها معلومة الهوية، و “2054” مجهولة الهوية، و “851” تعود لاطفال تم انتشالهم في عموم المحافظة”.

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