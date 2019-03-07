2019/03/07 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط ثامر الغضبان يوجه ملاكات دائرة المشاريع النفطية بضرورة الاسراع ببناء مشروع مدينة نادي النفط الرياضية

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