سائرون: المباحثات بشأن الكابينة لم تتوصل الى اتفاق نهائي لغاية الان

2019/03/07 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، الخميس، ان المباحثات بشأن اكمال الكابينة الوزارية، لم تصل الى “صيغ نهائية” بين القوى السياسية المعنية، عازيا الامر الى وجود اختلافات مستمرة في وجهات النظر حول مرشحي الوزارات المتبقية.وقال فهمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “جلسة البرلمان ليوم السبت المقبل ستتضمن فقرتين الاولى كلمة […]

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