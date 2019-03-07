2019/03/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم سلطان: لمسنا رغبة وجدية كبيرة من معالي وزير النفط للبدء بمشروع مدينة نادي النفط الرياضية

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