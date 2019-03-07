تأكيد تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الرابع لـ2018

2019/03/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في القراءة النهائية خلال الربع الأخير من 2018 على أساس سنوي، بدعم الصادرات واستهلاك الأسر.





وكشفت البيانات الصادرة عن "يوروستيت"، اليوم الخميس، تأكيد نمو الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس فصلي، مقابل 0.1% في الربع الثالث السابق له.





وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الإجمالي المحلي داخل منطقة اليورو بنحو 1.1% في الربع الرابع من 2018، مقابل تقديرات أولية بلغت 1.2%، ومقارنة بـ1.6% في الربع الثالث السابق له.





وعلى صعيد دول منطقة اليورو فإن إيطاليا واليونان سجلا ركوداً اقتصادياً بنحو 0.1% على أساس فصلي في الربع الرابع من العام الماضي.





فيما فشل الاقتصاد الألماني في النمو خلال الربع الأخير من 2018 على أساس فصلي، بينما شهد اقتصاد فرنسا وإسبانيا نمواً بنحو 0.3% و0.7% على الترتيب.





وأوضحت البيانات أن استهلاك الأسر زاد بنسبة 0.2% في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي على أساس فصلي، مقابل 0.1% في الربع الثالث السابق له.





أما فيما يتعلق بصادرات منطقة اليورو في الربع الأخير من 2018 فشهدت زيادة بنسبة 0.9% وهو مستوى أعلى من المسجل في الربع الثالث عند 0.2%، أما الواردات فصعدت بنحو 0.5% وهي وتيرة أقل من المسجلة في الربع الثالث عند 1.1%.





وفيما يتعلق بمعدل التشغيل داخل منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي فزاد بنحو 0.3% على أساس فصلي، ومقابل 0.2% في الربع الثالث السابق له.





وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.06% إلى 1.1314 دولار.





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