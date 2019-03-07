السيد عمار الحكيم يستنكر إعتداء مخمور ويشدد على تكثيف الجهد الإستخباري

2019/03/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستنكر رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف عدد من الحشد الشعبي مساء أمس الأربعاء على طريق مخمور - الموصل وراح ضحيته العشرات من الشهجاء والجرحى.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد واصابة ٣٧ من مقاتلي الحشد الشعبي باعتداء ارهابي في المنطقة الواقعة بين مدينة الموصل ومخمور".وأضاف "اذ نرفع اسمى آيات المواساة لأسر الشهداء ومتعلقيهم نستنكر هذا الفعل الظلامي الغادر، كما ونحث الجهات الامنية المسؤولة على تكثيف الجهد الاستخباري لتأمين الطرق الرابطة بين كافة مدن ومناطق العراق".وشدد السيد عمار الحكيم "على ضرورة الحفاظ على المنجز الامني الذي تحقق بتضحيات العراقيين والحيلولة دون عودة هذا الملف الى المربع الأول".وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت بساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء حصيلة الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور – الموصل، خلال عودتهم وهم عزل باستشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 اخرين وتم نقلهم الى مستشفى القيارة.ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي وشدد على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين".انتهى

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