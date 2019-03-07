2019/03/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على تاجري مخدرات بعد كمين محكم في قضاء الفاو بمحافظة البصرة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز استخبارات قيادة حدود المنطقة الرابعة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وضمن حملة القاء القبض على تجار المخدرات، وبعد ورود معلومات استخباراتية ومتابعة لمدة أسبوع ألقت القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود في منطقة الفاو في البصرة وبحوزتهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة".وأضاف "تمت العملية بعد نصب كمين بحري وبري محكم".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تاجري مخدرات بعد كمين بري وبحري في الفاو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تاجري مخدرات بعد كمين بري وبحري في الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).