بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء توافق على منح موظفي البرلمان قطع أراضٍ

2019/03/07 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض من أجل

توزيعها على موظفي البرلمان، بعد طلب تقدم به الأخير، لمساواة

موظفيه بالموظفين الآخرين.

وأظهرت وثيقة، موافقة الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، على

تخصيص قطعة أرض، بغية توزيعها على الموظفين، دون ذكر عددهم

بالتحديد.

وأشارت إلى أن القطعة ستخصص لمن لم يتسلموا قطع أراضٍ أسوة بأقرانهم

الموظفين.

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