2019/03/07 | 13:49

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رويترز: الهند تريد مواصلة مشتريات النفط الإيراني في أي تمديد

للاستثناء من الحظر الأميركي

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