هواوي تشن هجوما مضادا على الولايات المتحدة وترفع دعوى على واشنطن

2019/03/07 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت مجموعة هواوي الصينية، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها وخدماتها، كما اتهمتها بقرصنة خوادمها وسرقة رسائل إلكترونية، لتفتح المجموعة العملاقة جبهة قضائية ضد اتهام واشنطن لها بالتجسس.أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة غوو بينغ، ذكر في بيان، أن "الكونغرس الأمريكي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرر القيود التي فرضها على منتجات هواوي.نحن مضطرون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجموعة في شينزين (جنوب)، اليوم الخميس، اتهم المسؤول في هواوي الحكومة الأمريكية بقرصنة خوادم هواوي وسرقة رسائل إلكترونية خاصة بها".

وقال غوو، إن الحكومة الأمريكية "قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا"، من دون أن يقدم أي دليل على هذه الاتهامات.

وفي مطلع العام أطلقت هواوي، ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، حملة لدحض الاتهامات الأمريكية الموجهة إليها ومفادها أن الحكومة الصينية يمكنها التسلل إلى معدات الاتصالات الخاصة بالمجموعة الصينية.

ومنعت الإدارة الأمريكية مجموعة هواوي الرائدة في تكنولوجيا 5 جي من المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، محذرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي.

وتحض واشنطن حلفاءها الغربيين على مقاطعة المجموعة الصينية في الوقت الذي تستعد فيه دول عديدة لتركيب مكونات تكنولوجيا الجيل الخامس الجديدة التي ستؤمن سرعة أكبر في الاتصال وقدرات أكبر للشركات وإمكانية توفير خدمات جديدة مستقبليا، على غرار السيارات الذاتية القيادة.

تحرير: عامر الشيبانيالمصدر: فرانس24

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