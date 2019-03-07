2019/03/07 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يثمن دور الجهات المساهمة في برامج تمكين المرأة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/07 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يثمن دور الجهات المساهمة في برامج تمكين المرأة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يثمن دور الجهات المساهمة في برامج تمكين المرأة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).