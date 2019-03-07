حقوق الانسان في ذي قار: المراة ضحية اعراف عشائرية وعنف اسري متزايد - تقرير مصور

2019/03/07 | 13:52

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت مفوضية حقوق الانسان في ذي قار اليوم ان المراة في المحافظة خصوصا والمحافظات الجنوبية بشكل عام باتت ضحية لبعض الاعراف العشائرية وللعنف الاسري المتزايد .





شبكة اخبار الناصرية:قالت مفوضية حقوق الانسان في ذي قار اليوم ان المراة في المحافظة خصوصا والمحافظات الجنوبية بشكل عام باتت ضحية لبعض الاعراف العشائرية وللعنف الاسري المتزايد .جاء ذلك في تصريح لمدير مكتب المفوضية في ذي قار داخل عبد الحسن لشبكة اخبار الناصرية على هامش احتفالية اقامتها المفوضية في ذكرى اليوم العالمي للمراة .وقال عبد الحسن ان للمراة تاثير كبير بمختلف مجالات الحياة ، ويجب ان تمنح الفرصة لتمارس دورها الطبيعي الذي اقره الدستور والقوانين العراقية النافذة وان تنال حقوقها المشروعة.

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