الاعدام لارهابي عمل ضمن مفرزة امنية لعصابات داعش

2019/03/07 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات نينوى، الخميس، حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق "إرهابي" عمل ضمن مفرزة أمنية لتنظيم "داعش" في الشرقاط.

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