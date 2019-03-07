الحسيني: المنطقة الوعرة شجعت عصابات داعش الاجرامي على اعتراض منتسبينا

2019/03/07 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الحسيني في اتصال هاتفي لنشرة "الغدير"، ان" المنطقة الوعرة التي سارت فيها عجلات منتسبي الحشد المجازين شجعت عناصر داعش الاجرامي على الهجوم واعتراضهم من جميع الجهات".واضاف، ان" القوات طلبت الدعم بعد محاصرتها وتم ذلك من خلال الفرق القريبة من مكان الحادث حيث اخلي جميع المنتسبين من الجرحى والشهداء".وكانت عصابات داعش الاجرامي قد اعترضت في وقت سابق من الامس الاربعاء، قافلة تقل مجموعة من منتسبي الحشد المجازين في طريقهم الى منازلهم.

انتهى..م.ر

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