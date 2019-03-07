2019/03/07 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت وزارة الداخلية، القبض على 6 متهمين قاموا بإزالة أرقام شواصي العجلات وتغييرها بأرقام مزورة لتنفيذ “عمليات إرهابية” في الموصل.وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (7 اذاؤ 2019)، إن “مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، القى القبض على عصابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 متهمين سهلوا تنفيذ “عمليات ارهابية” في الموصل NAS | موقع ناس الرسمي.

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