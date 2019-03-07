2019/03/07 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اصدرت محكمة جنايات نينوى، الخميس، حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق ارهابي عمل ضمن مفرزة امنية لعصابات داعش الارهابية في قضاء الشرقاط.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (7 اذار 2019)، أن “محكمة جنايات نينوى اصدرت حكمها بالاعدام بحق الارهابي والذي عمل ضمن مفرزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعدام “لارهابي” عمل ضمن مفرزة امنية لـ “داعش” في الشرقاط NAS | موقع ناس الرسمي.

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