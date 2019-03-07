2019/03/07 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن خبر سار لكل "متميز" داخل المملكة.

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