العراق: نقف على مسافة واحدة من السعودية وإيران

2019/03/07 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخارجية العراقية إن العراق يقف على مسافة واحدة من إيران والسعودية، وأنه لن يكون ضمن سياسة المحاور.

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