2019/03/07 | 14:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الخارجية العراقية إن العراق يقف على مسافة واحدة من إيران والسعودية، وأنه لن يكون ضمن سياسة المحاور.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: نقف على مسافة واحدة من السعودية وإيران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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