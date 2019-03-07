عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للنفير على أبوابه

2019/03/07 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحم عشرات المستوطنين، الخميس، باحات المسجد الأقصى بحماية عسكرية معزّزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دعت فعاليات مقدسية للنفير العام اليوم وغدا الجمعة، رفضا لإجراءات الاحتلال في الأقصى.وقال مصدر في دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 59 مستوطنا يهوديًّا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة “باب المغاربة”، خلال الجولة الأولى للاقتحامات.وأضاف أن 50 مستوطناً آخرين […]

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