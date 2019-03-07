كوردستان والاردن يعتزمان توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية

2019/03/07 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق محمد الحموري والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان تطورات والقضايا التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والمملكة الاردنية في المجالات كافة.

واعرب الوزير الاردني عن امله بنجاح بارزاني في رئاسة التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان، متمنيا زيادة التطور في اقليم كوردستان.

من جانبه اشار بارزاني الى العلاقات التاريخية بين شعبي كوردستان والاردن ومكانة ودور الملك عبد الله، وما لها من اهمية في العمل على ديمومة العلاقات.

وعبر بارزاني عن امله في توسيع العلاقات خاصة التي تتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والتجارية.

واكد بارزاني وجود ارضية وفرصة للاستثمار في اقليم كوردستان، واصفا حضور الشركات الاردنية ومشاركتها في اعادة تأهيل واعمار اقليم كوردستان بالمهم.

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