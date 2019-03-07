لجنة عليا برئاسة مدير عام أمن الحشد تصل الى كركوك للوقوف على ملابسات حادثة مخمور

2019/03/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصلت الى محافظة كركوك، اليوم الخميس، لجنة عليا يترأسها مدير عام امن الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة والعمليات المشتركة للوقوف على ملابسات الحادث الإجرامي الذي تعرض له عدد من منتسبي الحشد في محور مخمور .

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن لجنة عليا برئاسة مدير عام امن الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة والعمليات المشتركة وصلت، صباح اليوم، إلى محافظة كركوك للوقوف على ملابسات الحادث الإجرامي الذي تعرض له عدد من منتسبي الحشد في محور مخمور.

وأضاف، أن اللجنة توجهت الى مكان الحادث بناءً على توجيهات رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مبينا أن الوفد باشر فور وصوله المهام الموكلة إليه وسيصدر تقريره بهذا الشأن.

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