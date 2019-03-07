2019/03/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / سكرتير عبد المهدي: ازالة جميع الكتل الكونكريتية من شوارع وازقة العاصمة

07/03/2019 14:10:00 PM |

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واع /بغداد / م .أ

أكد السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي،اليوم الخميس، عزمه ازالة جميع الكتل الكونكريتية من شوارع وازقة العاصمة بغداد، مشددا على اعادة الحرية للمواطن البغدادي.





وذكر الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إننا "برفع الكتل الكونكريتية نريد اعادة الحرية للمواطن الذي والمرار الذي عاشه خلال 15 سنة"، مؤكدا "سنفتح جميع الازقة والحارات ونرفع جميع التجاوزات".





وأوضح البياتي أنه "لاحصانة لمؤسسة او منظمة تجاوزت على حدود المواطن"، مشددا ان "منطقتي الكرادة والجادرية اضطهدتا وجاء الوقت لكي تنصفان".





واشار الى أن "الجادرية واجهت عاديات الزمن"، مؤكدا على ضرورة اعادة "تاريخها القديم بالزهور والبساتين بعد أن قيدت بالصبات الكونكريتية".

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