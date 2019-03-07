كلوب يدير ظهره لريال مدريد

2019/03/07 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي، عن موقف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، من تدريب ريال مدريد، في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مدرب ليفربول، لا يعتزم بالمرة تدريب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل خلفاً لسانتياغو سولاري، الذي من المتوقع رحيله عن الفريق نهاية هذا الموسم الكروي.

وأوضحت أن كلوب يعتزم البقاء مع ليفربول فترة طويلة من أجل قيادته إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق منذ فترة تقترب من الـ 3 عقود، إذ تبدو فرصة "الريدز" هذا الموسم مواتية لتحقيق لقب "البريميرليغ".

وتابع نفس المصدر أن خروج ليفربول خاوي الوفاض نهاية هذا الموسم، لن يعجل برحيل كلوب عن الفريق، حيث يعتزم المدرب الألماني إكمال مشروعه الكروي في النادي، لاسيما وأن عقده مع "الريدز" يمتد حتى صيف 2022.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخراً إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع يورجن كلوب، الذي يعد واحداً من أفضل المدربين في عالم الساحرة المستديرة، وأردفت أن "الميرنغي" يرى أن المدرب الألماني قادر على قيادة الفريق إلى منصات التتويج.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من تراجع واضح في المستوى، حيث يحتل الفريق المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فضلاً عن توديعه مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل، كما ودع كأس الملك على يد غريمه برشلونة.

في المقابل، يبتعد ليفربول بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي، إذ تأمل جماهير "الريدز" أن يحسم الفريق لقب الدوري لصالحه نهاية الموسم، فيما تنتظر ليفربول الأسبوع القادم مباراة صعبة أمام بايرن ميونخ في إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري الأبطال.

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