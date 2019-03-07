عبد المهدي يصل الى الديوانية في زيارة قصيرة

2019/03/07 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} وصل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الى محافظة الديوانية في زيارة قصيرة.

وقال محافظ الديوانية سامي الحسناوي لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "الزيارة أقتصرت على افتتاح مشروع استثماري خاص بالدواجن".وأكد محافظ الديوانية ان "الزيارة القصيرة تمت بدون علم الحكومة المحلية".انتهىبواسطة..



حيدر الغزالي

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