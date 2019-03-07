لجنة عليا من الحشد تصل الى كركوك للوقوف على ملابسات إعتداء مخمور

2019/03/07 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصلت لجنة عليا برئاسة مدير عام أمن الحشد الشعبي تصل الى محافظة كركوك للوقوف على ملابسات حادثة مخمور.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت بساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء حصيلة الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور – الموصل، خلال عودتهم وهم عزل باستشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 اخرين وتم نقلهم الى مستشفى القيارة.ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي وشدد على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين".انتهى

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