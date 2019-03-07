فريق مشترك يقبض على متهمين اثنين بارتكاب جرائم سطو مسلح في ذي قار

2019/03/07 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفرزة مكافحة اجرام الدواية في محافظة ذي قار، وبإسناد من قسم الشرطة من القاء القبض على متهمين أثنين يبلغان من العمر 17 و38 عاما من سكنة قضاء الدواية، اعترفا بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح في القضاء، وفق ما اعلنت قيادة شرطة المحافظة، اليوم الخميس.وقالت قيادة الشرطة في بيان صحفي، ان "عملية القاء القبض نفذت بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ عن وقوع جريمة سطو مسلح على منزل مواطن في حي الصدرين بقضاء الدواية من قبل اشخاص ملثمين اعتدوا عليه وعلى زوجته بالضرب وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه تحت تحديد السلاح".

واشار البيان الى، انه "تم تصديق أقوال المتهمين بالاعتراف قضائيا واجري كشف الدلالة له وجاء مطابقا لاعترافاتهما".

يذكر ان شرطة محافظة ذي قار تعلن بين الحين والاخر عن القاء القبض على عدد من المتهمين بجريمة السطو المسلح في المحافظة، وتقديمهم الى القضاء.

تحرير: عامر الشيباني

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