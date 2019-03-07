يونامي يهنئ الفائزين بجوائز أقوى ثلاثة أفلام عن قضايا الأقليات وحقوق الإنسان

2019/03/07 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هنأ مكتب حقوق الإنسان في يونامي، الخميس، الفائزين بجوائز أقوى ثلاثة أفلام عن قضايا الأقليات وحقوق الإنسان.

وقال المكتب في بيان تلتقه وكالة صدى” انه يهنئ “الفائزين بجوائز أقوى ثلاثة أفلام عن قضايا الأقليات وحقوق الإنسان والتي جرى عرضها خلال مهرجان 3×3 للأفلام القصيرة 2019 المقام في مدينة الفن في بغداد- العراق”.

يذكر ان فيلم الانيميشن “معزوفتي” القصير من انتاج مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي فاز، اول امس الثلاثاء، بالجائزة الذهبية الأولى في مهرجان حقوق الإنسان الذي يقيمه مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق من بين 900 فيلم منافس.

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