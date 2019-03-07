صحيفة ايرانية : العراقيون يتصدرون قائمة السياح الأجانب إلى إيران

2019/03/07 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “فاينيشيال تربيون” الايرانية في تقرير لها أن حوالي 2 مليون عراقي قاموا بزيارة إيران خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الايرانية الحالية والتي

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