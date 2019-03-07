الاحتياطي النقدي للصين يرتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر

2019/03/07 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 6 أشهر، بدعم التفاؤل بالمحادثات التجارية بين بكين وواشنطن.





وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، اليوم الخميس، أن احتياطي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النقد الأجنبي ارتفع 2.26 مليار دولار في فبراير الماضي ليصل إلى 3.090 تريليون دولار وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن احتياطي الصين من النقد الأجنبي سيتراجع بمقدار 920 مليون دولار إلى 3.087 تريليون دولار.





وسجل اليوان الصيني ارتفاعاً بنسبة 0.09% أمام الدولار الأمريكي في شهر فبراير الماضي، رافعاً مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 2%، مع تراجع مخاوف هروب الأموال من الصين نتيجة الخلاف التجاري.





أما فيما يتعلق باحتياطي الصين من الذهب فزاد إلى مستوى 79.49 مليار دولار في الشهر الماضي وهو مستوى أعلى من المسجل بنهاية يناير الماضي عند 79.31 مليار دولار.





وفي الأسبوع الجاري أعلنت الحكومة الصينية أنها تستهدف معدلات نمو في العام الجاري تتراوح بين 6% إلى 6.5%، وهو مستوى أقل من المسجل في 2018 عند 6.6%.





وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 6.7085 يوان.





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