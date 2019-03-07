تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية فبراير

2019/03/07 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، مع هبوط في قيمة الفرك مقابل الدولار بنفس الفترة.





وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السويسري، اليوم الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 738.751 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر فبراير الماضي مقابل 742.395 مليار دولار المسجلة في يناير السابق له.





وخلال شهر فبراير فقدت عملة سويسرا نحو 0.4% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي لكن خسائرها منذ بداية العام وحتى الآن وصلت إلى 2.29%.





وبحلول الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07% لتتراجع العملة الخضراء إلى 1.0042 فرنك.





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