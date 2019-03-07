روحاني:أميركا دعتني 8 مرات للقاء ترامب

2019/03/07 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف الرئيس الايراني حسن روحاني، الخميس، أن الحكومة الاميركية دعته ۸ مرات للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم في نيويورك عام 2017.

ونقلت وكالة “فارس” في خبر اطلعت عليه وكالة صدى، عن روحاني قوله، إن “الحكومة الاميركية دعتني 8 مرات للقاء ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك عام 2017”.

واضاف روحاني، “اننا لسنا عشاق اميركا بل عشاق مصالحنا الوطنية”.

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