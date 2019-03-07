الحلبوسي يستنكر إعتداء مخمور الارهابي ويدعو لمعالجة الخروقات

2019/03/07 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، باستشهاد عدد من

مقاتلي الحشد الشعبي، بعملية إرهابية في مخمور على يد ارهابيي داعش.

وقال الحلبوسي في بيان "نتقدم إلى عوائل شهداء الحشد الشعبي وذويهم

بأحر التعازي والمواساة، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسكينة، وأن

يتغمد الشهداء بالرحمة والرضوان، ويسكنهم فسيح جنانه"، داعيا إلى

الجرحى بالشفاء العاجل".ودعا رئيس مجلس النواب "القوات الأمنية إلى ضرورة تشخيص الخلل،

ومعالجة الخروقات، وتعزيز الجهد الاستخباري، وخصوصا في المناطق

المحررة؛ للانتهاء من الجيوب التي ينطلق منها إرهابيو داعش".وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت بساعة متأخرة ليلة أمس حصيلة

الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد

الشعبي على طريق مخمور – الموصل، خلال عودتهم وهم عزل باستشهاد 6

مقاتلين وإصابة 31 اخرين وتم نقلهم الى مستشفى القيارة.ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل

عبدالمهدي، اليوم الخميس بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي

وشدد على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات

اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين"

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