مجلس الديوانية يختيار مديراً عاماً لتربية المحافظة

2019/03/07 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة الديوانية، اليوم الخميس، على إختيار علاء مطلب كوشان الشمري مديراً عاماً لتربية المحافظة.

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