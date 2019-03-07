عارض صحي ينهي حياة ارهابي ينتظر ثلاثة احكام بالاعدام في سجن الناصرية

2019/03/07 | 14:22

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم وفاة نزيل مدان بالارهاب ومحكوم عليه بالاعدام لثلاث مرات في سجن الناصرية الاصلاحي .





شبكة اخبار الناصرية: اعلنت شرطة ذي قار اليوم وفاة نزيل مدان بالارهاب ومحكوم عليه بالاعدام لثلاث مرات في سجن الناصرية الاصلاحي .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان النزيل البالغ من العمر 33 عاما توفي اليوم اثر عارض صحي في سجن الناصرية الاصلاحي .واوضح ان النزيل كان مدانا بالارهاب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وصادر بحقه ثلاثة احكام بالاعدام شنقا حتى الموت .وبين ان السجن سيسلم جثة النزيل لذويه وهو من سكنة قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد ، حال اكتمال الاجراءات القانونية .اانتهى،ت ع ح.

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