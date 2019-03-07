2019/03/07 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لتوزيع المكافات التقاعدية للمسجلين من المعتقلين السياسيين في عموم البلاد .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لتوزيع المكافات التقاعدية للمسجلين من المعتقلين السياسيين في عموم البلاد .وذكر بيان للهيئة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، انها ستباشر بتوزيع مكافات المعتقلين السياسيين والبالغة خمسة ملايين دينار لكل متقاعد ممن لديهم مدة اعتقال اقل من شهر واحد ووردت معاملاتهم إلى ديوان الهيئة .ودعا البيان المشمولين الى مراجعة الهيئة الوطنية او فروعها في المحافظات يوم الاثنين المقبل لاستلام مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية مع اربع صور ملونة.انتهى،ت ع ح .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدد الاثنين المقبل موعدا لاطلاق المكافات التقاعدية للمعتقلين السياسيين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدد الاثنين المقبل موعدا لاطلاق المكافات التقاعدية للمعتقلين السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).