الجوية توضح: كاظم سيقود الفريق فقط بمباراة واحدة وبعدها يتم تسمية الملاك التدريبي

2019/03/07 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت الهيأة في بيان اليوم" ان تسمية ملاك تدريبي بقيادة الكابتن سمير كاظم مؤقت حيث سيقود الفريق في مباراة الكلاسيكو امام الزوراء بالخامس عشر من الشهر الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر ".



واضاف" ان الهيأة الإدارية قررت الاستعانة بأبناء النادي امام الزوراء وذلك لضيق الوقت واقتراب موعد المباراة، تمت تسمية سمير كاظم مدرباً للفريق يساعده كل من وليد ضهد وعلي عبد الجبار ووسام كاصد مدرباً لحراس المرمى ونصير عبد الامير مدرباً للياقة البدنية.



وذكرت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، بأنها سوف تسمي ملاك تدريبي جديد بعد مباراة الزوراء، لقيادة الفريق في المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز.

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