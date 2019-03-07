كتائب حزب الله تتهم امريكا بالوقوف وراء اعتداء مخمور

2019/03/07 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلنت كتائب حزب الله، اليوم الخميس، ان هناك احتماليةً كبيرةً في تورط عناصر مرتزقة تدربت بمعسكرات أميركية في الاعتداء الذي طال قوات الحشد الشعبي في مخمور.وقال المسؤول الامني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، “نحقق في احتمال تورط عناصر مرتزقة تدربت بمعسكرات اميركية في الاعتداء على الحشد الشعبي ...

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