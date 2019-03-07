كتائب حزب الله: امريكا تقف وراء اعتداء مخمور

2019/03/07 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المسؤول الامني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه، "نحقق في احتمال تورط عناصر مرتزقة تدربت بمعسكرات اميركية في الاعتداء على الحشد الشعبي في مخمور".يذكر أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي وجه، اليوم، بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي في محور مخمور.انتهى .م ك

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