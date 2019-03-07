2019/03/07 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sAsXWuugiUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع احمد الحلو | مجلس النواب_فصل تشريعي جديد بين مد الخلافات وجز ر التوافقات) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع احمد الحلو | مجلس النواب_فصل تشريعي جديد بين مد الخلافات وجز ر التوافقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).