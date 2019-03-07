فيديو.. كمبش تتحدث لـ “ناس” عن ظاهرة المخدرات في ديالى: هذه هي الحلول

2019/03/07 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت عضو مجلس محافظة ديالى اسماء كمبش، الخميس، عن الدور الجغرافي والسياسي الذي تلعبه ديالى في الترابط الايراني والعراقي، مؤكداً اهمية تواجد امني في المحافظة للحد من ظاهرة المخدرات.وقالت كمبش في حديث لـ”ناس” خلال مشاركتها في الملقتى السادس الذي تقيمه الجامعة الاميركية في السليمانية اليوم (7 اذار 2019)، إن “ديالى […]

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كمبش تتحدث لـ “ناس” عن ظاهرة المخدرات في ديالى: هذه هي الحلول NAS | موقع ناس الرسمي.

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