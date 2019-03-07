مكتب رئيس الوزراء يوضح زيارة عبد المهدي الى الديوانية

2019/03/07 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي محطة الديوانية الغازية، ويطلع بعد وصوله المحافظة اليوم على اعمال الإدامة والصيانة والتطوير الجارية فيها.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان عبد المهدي "ألتقى بالمشرفين والعاملين في المحطة واثنى على جهودهم في توفير الطاقة الكهربائية".وكان محافظ الديوانية سامي الحسناوي، كشف للفرات اليوم ان "الزيارة أقتصرت على افتتاح مشروع استثماري خاص بالدواجن" مشيراً الى، ان "الزيارة القصيرة تمت بدون علم الحكومة المحلية".انتهى

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