اتفاق بين بغداد واربيل على تشكيل مراكز أمنية مشتركة في اربع محافظات

2019/03/07 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول رفيع المستوى في اربيل ، عن تشكيل مراكز أمنية مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات البشمركة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل بضمنها كركوك.وقال جبار ياور مسؤول قوات البيشمركة، في تصريحات صحفية، على هامش حضوره الملتقى السادس للسليمانية، إن "داعش اذا كان قد انتهى من الناحية الميدانية والعسكرية لكنه ما يزال موجودا من الناحية الفكرية".

واوضح ياور، ان "هناك مفهوما خاطئا حول تشكيل غرفة عمليات مشتركة في كركوك او مناطق أخرى"، مؤكداً أنه سيتم تشكيل مراكز أمنية مشتركة في المناطق المتنازع عليها بين الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة".

وأكد ياور، أن "المراكز ستكون في كركوك وديالى وصلاح الدين والموصل، موضحاً أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها في كركوك خاصة بالقوات الأمنية الاتحادية".

تحرير: عامر الشيباني

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