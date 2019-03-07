النزاهة: دائرة التحقيقات تنفذ 32 عملية وتضبط 80 متهماً خلال شهر كانون الثاني

2019/03/07 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات خلال شهر كانون الثاني الماضي.وذكرت الهيئة في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "الدائرة أشارت إلى قيام فرق عمل مديريّاتها ومكاتبها بتنفيذ 32 عملية ضبطٍ أسفرت عن ضبط 80 متهما بالجرم المشهود في عمليات تمت بناء على أوامر ضبط قضائية".

ولفت البيان إلى، أن "تلك العمليات شملت ضبط عددٍ من الأشخاص انتحلوا صفة مُوظَّفين في عددٍ من الوزارات ومارسوا عمليات نصبٍ واحتيالٍ على المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين في مُؤسَّسات الدولة".

وأضاف، إنه "تم ضبط عدد من المتجاوزين على عقارات وأراض عائدة ملكيتها للدولة وحالات تلاعبٍ بالصكوك وترويج سندات وهمية وتلاعب بقيمة مواد مجهزة في عدة دوائر في مختلف المحافظات".

وأوضح البيان، أن "العمليات شملت ضبط عدد من الموظفين متلبسين بتسلّم الرشوة وحالات تلاعب بالرسوم الگمرگية للمعدات الزراعية، وإجراء كشف وهمي على بضائع مستوردة، وإنجاز معاملات خلافا للقانون".

يُشار إلى أن هيئة النزاهة أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2018 عن تنفيذها (441) عمليةَ ضبط، أسفرت عن ضـبط 464 متهماً، وكان مجموع المبالغ التي تمَ ضبطها في تلك العمليات بلغ (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و (133,400) دولار أمريكي.

تحرير: عامر الشيباني

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