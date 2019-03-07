العراق يواجه ايران بتصفيات آسيا.. مدربه: سنواجه فريقاً متمرساً

2019/03/07 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يخوض منتخب العراق بكرة القدم الشاطئية يوم غد الجمعة اولى مبارياته في بطولة اسيا المؤهلة الى كاس العالم امام نظيره الإيراني بطل النسخة الماضية في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت بغداد، السابعة مساء بتوقيت تايلاند ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في حين سيكون منتخب سلطنة عمان في حالة الانتظار.

وسيرتدي منتخب العراق الزي الأبيض، والحارس القميص الأزرق، في حين يرتدي الإيرانيين الزي الأحمر، والأخضر للحارس .

وقال مدرب منتخب العراق الوطني كريم مقدم خلال المؤتمر الصحفي ان "العراق حضر للبطولة من اجل المنافسة وليس للمشاركة كما هي العادة والمنتخب مستعد بشكل جيد".

واضاف "نحترم منتخب ايران كونه من أفضل منتخبات العالم ومتمرس جدا في مثل هذه البطولات ولا ننسى انه توج بكاس القارات العام الماضي فضلا عن انه بطل اسيا ٢٠١٧".

واشار الى ان "حظوظنا ليست كبيرة مقارنة مع ايران وعمان لكن ثقتي كبيرة باللاعبين بتحقيق انحاز كبير وهذا ليس بجديد على العراق المعروف بقوته والغيرة التي يتمتع بها لاعبوه".

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