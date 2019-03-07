نائب سوري لـ”المعلومة”: إدراج النجباء على لائحة الإرهاب يؤكد فشل أميركا

2019/03/07 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..عد عضو مجلس الشعب السوري، علي الصطوف، الخميس ، إدراج واشنطن حركة النجباء ضمن قوائم الارهاب فشلا جديدا لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدا ادانة سوريا لمثل هذه القرارات.وقال الصطوف في تصريح لـ / المعلومة/ ان “كل من يقاوم المشاريع الامريكية الصهيونية تتهمه واشنطن بالارهاب وهذه الحالة ليست بجديدة على سياسة الولايات […]

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