عبد المهدي يصل الديوانية و يتفقد محطة الديوانية الغازية

2019/03/07 | 15:23

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رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يتفقد محطة الديوانية

الغازية، ويطلع بعد وصوله المحافظة اليوم على اعمال الإدامة والصيانة

والتطوير الجارية فيها ، كما التقى سيادته بالمشرفين والعاملين

في المحطة واثنى على جهودهم في توفير الطاقة الكهربائية .

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