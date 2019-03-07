كتلة دولة القانون النيابية تعزي الشعب العراقي باستشهاد كوكبة من قوات الشهيد الصدر

2019/03/07 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعزي كتلة دولة القانون النيابية الشعب العراقي وعوائل الشهداء الكرام

باستشهاد كوكبة من قوات الشهيد الصدر الذين نالوا شرف الشهادة ضمن

تشكيلات الحشد الشعبي دفاعا عن العراق واهله ليلتحقوا بقائدهم وملهمهم

الشهيد السعيد محمد باقر الصدر والشهداء الابرار الذين نالوا الشهادة

في طريق ذات الشوكة .واذ تعزي كتلة دولة القانون باستشهاد هذه الكوكبة من ابطال العراق

فانها تدعو المؤسسات العسكرية والاجهزة الامنية الى الحذر وعدم

التراخي وترك ثغرات يمكن ان يتفذ منها الارهاب لتحقيق اهدافه

الاجرامية ، كما تدعو الى تكثيف الجهد الاستخباري والامني للقضاء

التام على اي خلية من خلايا الارهاب.رحم الله الشهداء الابرار واسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل

للجرحى المضحين.

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